سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا

أعلنت سلطات ولاية دارفور السودانية الحدودية مع ليبيا، تشكيل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية بين البلدين، بعدما وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تعليمات بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ويزور وفد ليبي ولاية شمال دارفور منذ عدة أيام، يضم ممثلين لوزارات الخارجية، والمالية، والنقل ومجموعة من المستثمرين، بجانب ممثلين للغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف، فضلًا عن السفارة الليبية بالخرطوم، حسبما كشفت السلطات السودانية.

وبحث الوفد بالسودان تطوير وتوسيع مجالات الاستثمار الليبي في دارفور وجميع ولايات السودان.

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وكشفت جريدة «التغيير» المحلية، اليوم الأحد، أن والي ولاية شمال دارفور- شمال غرب السودان، نمر محمد عبد الرحمن، أعلن تشكيل قوة أمنية مختصة لحماية القوافل التجارية المتوجهة إلى ليبيا والقادمة منها، فيما أبرم اتفاقًا ينص على تأسيس غرفة سودانية-ليبية مشتركة لمتابعة العمل في البلدين، مشيرًا إلى إنشاء ميناء جاف في مدينة الكفرة الليبية لاستقبال البضائع والمنتجات السودانية.

والتقى والي شمال دارفور ببلدة الفاشر، الجمعة، الوفد الاقتصادي الليبي برئاسة صالح عبد الله أبو خريس، وتناول اللقاء كيفية تنمية وتطوير تجارة الحدود بين الولاية وبلدية الكفرة.

وأوضح نمر، في تصريحات صحفية، أن زيارة الوفد الولاية جاءت بغرض فتح تجارة الحدود رسميًّا وتنظيمها، بما يخدم مصالح شعبي الولاية وبلدية الكفرة، مضيفًا أنه بحث مع الوفد التحديات التي تواجه تجارة الحدود، بجانب الجهود المبذولة لإعادة فتح القنصلية الليبية بمدينة الفاشر، مقابل وجود القنصلية السودانية بمدينة الكفرة حتى تسهم القنصليتان في تنظيم حركة التجارة الحدودية للموردين والمصدرين.

وبحث اللقاء أيضًا كيفية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين، بما فيها التحويلات المالية عبر البنوك، وفق ما نقلت الجريدة السودانية.

وأكد نمر حرص الولاية على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، كما تطرق اللقاء لحماية الطريق البري، الرابط بين الولاية وليبيا.

ويوم الخميس الماضي التقى البرهان الوفد الليبي في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غرب السودان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وفق بيان لمجلس السيادة.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث «سبل تطوير وتوسيع مجالات الاستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان».

وشدد البرهان على «متانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا، وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين»، ووجه بـ«تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيرًا إلى «الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا».

وفي نوفمبر 2021، بدأ تدفق السلع الليبية إلى شمال دارفور عقب توقيع اتفاق لتفعيل تجارة الحدود بين البلدين.