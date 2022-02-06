الدبيبة يعلن تفعيل قرار رقم 885 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس على أن تطبيق هذا القرار يكون ابتداءً من شهر فبراير الجاري.

وأوضح رئيس الحكومة أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية العاملين بها وموافاة مجلس الوزراء بالبيانات والإحصائيات اللازمة.

وأكد الدبيبة حرص الحكومة على أن يحصل كل مواطن يعمل في قطاع الصحة على حقوقه الكاملة.

ودعا كل العاملين إلى الالتزام بتنفيذ كامل الواجبات التي عليهم تطبيقها بكل مهنية من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكتشفيات والمراكز الطبية.