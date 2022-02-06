المستشفى القروي زلة يتسلم أجهزة ومعدات طبية من مؤسسة النفط بطرابلس

ليبيا- شهدت مدينة زلة مراسم تسليم واستلام معدات وتجهيزات طبية لصالح المستشفى القروي بضمنها ما يتعلق بغرفة عناية فائقة لعدد 4 أسرة.

بيان صحفي صادر عن مؤسسة النفط طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن من بين المعدات والتجهيزات محطة إنتاج غاز طبي وشبكة غاز داخلية للربط بأقسام المستشفى المختلفة؛ إذ ستساهم في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين في مدينة زلة والمناطق المجاورة وتخفف من معاناتهم.

وأضاف البيان: إن هذا يأتي في إطار حرص الإدارة العليا بالمؤسسة على تقديم الدعم اللازم للمناطق المجاورة لعملياتها والتخفيف من معاناة سكانها بما هو متاح لها من إمكانيات، بالرغم من شح الموارد المالية التي تحتاجها للنهوض بقطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني.

وتابع البيان: إن ذلك يندرج من ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن إدارة التنمية المستدامة في مرحلة سابقة بتزويد مستشفى زلة القروي بمعدات طبية لمختلف الأقسام شملت أجهزة فحص الأشعة وتخطيط القلب فضلًا عن أجهزة أخرى.

وأوضح البيان أن هذه الأجهزة السابقة تضمنت أيضا أجهزة موجات فوق الصوتية وأجهزة شفط السوائل وعيادة عيون متكاملة وأجهزة مختبر وأجهزة تعقيم وتجهيز قسم النساء والولادة وتوفير حضانات الأطفال، وغيرها من الأثاث الطبي والأسرة والتجهيزات.

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