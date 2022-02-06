الرعيض: سنجتمع في طرابلس لتصحيح مسار مجلس النواب بعيدا عن عقيله

أكد عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن جلسة النواب، المقرر عقدها اليوم الأحد، في طرابلس ستكون مفتوحة لمناقشة كل شيء.

وقال الرعيض في تصريحات صحفية: “الدعوة جاءت استجابة لحراك أكثر من ستين نائبًا لتصحيح عمل رئاسة مجلس النواب، وعقيلة صالح لا يريد الاستماع للنواب، ولذا جاءت الجلسة في طرابلس بعيدًا عن طبرق”، على حد زعمه.

وأضاف “مناقشة قرار انتهاء ولاية الحكومة سيكون على رأس أولويات الجلسة، ليس حبًا في الحكومة الحالية لكن المخاوف كبيرة من إمكانية دخول البلاد في حالة انقسام حكومي جديد”.

وتابع “الجلسة ستناقش العديد من الملفات أيضًا، ومن بينها الانتخابات والمسار الدستوري وضرورة البت فيهما”.