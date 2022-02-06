شركة الكهرباء: أعمال صيانة في مناطق مختلفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد إجراء أعمال صيانة في مناطق مختلفة من الغرب الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إزاحة الكابلات عن مسار فتح الطريق بمنطقة حي الاندلس (من بوابة الاندلس حتى سور مستشفى الرازي) ومواكبة كل الأعمال ببلدية حي الاندلس .

وأشارت شركة الكهرباء إلى صيانة خط الدرابيل نتيجة حدوث عطل فني، من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع الزنتان حيث تم الكشف على جميع الأعمدة وأبراج الضغط العالي 11 ك.ف وإصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي.

وأشارت شركة الكهرباء إلى إجراء وصلة ضغط عالي على خط صقر العسل من محطة التحويل 30 اليرموك بمنطقة الخلة مقابل معسكر اليرموك من قبل فنيي فرقة الكوابل بدائرة توزيع مشروع الهضبة الزراعي .