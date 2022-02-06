المنفي يبحث مع الجرندي الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي

العنوان – أديس أبابا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الليبي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي.

واستعرض الجانبان على هامش الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا بما يمكنها من استعادة مكانتها الوازنة ودورها الحيوي في المنطقة.

وأكّد المنفي تقديره لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الداعي إلى تمكين الشعب الليبي من إدارة شؤونه والكف عن التدخلات الأجنبية.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي كل التسهيلات التي تتيحها تونس ليبقى المسار الليبي قائما حتى التوصل الى الحلول المنشودة.

وعلى المستوى الثنائي تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المستويات و أهمية دعم وتنشيط وتنويع المبادلات التجارية البينية والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص والعام باعتبارها عوامل أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.