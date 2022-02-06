المركز النرويجي للاجئين: هذه هي عوائق عودة كافة المهجرين من تاوراغاء إلى مدينتهم

ليبيا – استبعد تقرير تحليلي نشره المركز النرويجي للاجئين تمكن جميع سكان تاورغاء من العودة لمدينتهم حاليًا بعد الدمار الكبير فيها بسبب أحداث العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى معظم أسر المهجرين من مدينة تاورغاء البالغ عدد سكانها أكثر من 40 ألفًا ما زالت تعيش بأماكن مؤقتة في كافة أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة طرابلس ومدن أجدابيا وبنغازي وترهونة وبني وليد وسبها، فيما تمكن آخرون من استئجار أماكن إقامة في هذه المدن.

وأكد التقرير أن 6900 فقط من السكان هم من تمكنوا من العودة إلى مدينة تاورغاء بموجب اتفاق المصالحة مع مدينة مصراتة المجاورة الرامي إلى تسهيل الرجوع للديار المبرم في العام 2018، فيما قاد إغلاق مواقع المهجرين داخليًا خلال العام الماضي إلى دفع المزيد من الأشخاص لبلوغ ديارهم.

ورجح التقرير زيادة عدد العائدين إلى تاورغاء رغم بقاء المدينة غير صالحة للسكن إلى حد كبير فالدمار الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية والوضع الاقتصادي، فضلًا عما سببه من محدودية الوصول إلى الخدمات ومخاوف الأمن والسلامة تظل عوائق رئيسية أمام الحلول الدائمة للعودة.

وتطرق التقرير لمكافحة العائدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية مع تبني آليات تكيف سلبية، فهم لا قدرة لهم على حشد الموارد لإعادة بناء أو تأهيل منازلهم المتضررة.

ترجمة المرصد – خاص

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