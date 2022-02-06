الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد.

وكشف المركز أن الطقس سيكون مائلاً للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق من طرابلس إلى سرت ونالوت، وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-21) مْ، وتسجل انخفاضاً تدريجياً من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22) مْ، ولا تتجاوز (16) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 -24)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 21) مْ، وتسجل ارتفاعاً بسيطاً يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية