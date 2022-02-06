الجدال: ادعاء نشوب اشتباكات مسلحة في طرابلس مجرد تخويف لإبقاء الوضع على ما هو عليه

قال المحلل السياسي مختار الجدال إن المليشيات المسلحة لن تحارب بعضها بعضًا، مشيرًا إلى أن مواجهاتها ستظل صورًا كرتونية، إذ إن المواجهات التي حدثت مؤخرًا في طرابلس لم تؤد إلى مقتل أو إصابة أحد تلك العناصر.

الجدال وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن ادعاء نشوب اشتباكات مسلحة مجرد تخويف لإبقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أنه عندما سيتم استبدال السلطة التنفيذية سيذهبون إلى الحكومة الجديدة، دون أن يدافع أي منهم عن حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وحول بيان عدد من المليشيات المسلحة الرافض لتغيير السلطة، قال الجدال إنه لا يساوي شيئًا، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة التي أصدرته، عبارة عن نمور من ورق، عندما يجد الجد ستدخل جحورها وتختفي.

وأكد أن البرلمان سيمضي قدمًا نحو اختيار حكومة جديدة، لأن حكومة عبد الحميد الدبيبة شابها الرشاوى والغش والتزوير والفساد، مشيرًا إلى أن البرلمان يدفع باتجاه تكليف فتحي باشاآغا، الذي يتمتع بقدر من النزاهة ويملك القوة التي تستطيع إعادة السيادة والاستقرار في المنطقة الغربية التي تعاني انفلاتًا أمنيًا.