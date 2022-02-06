وزير المهجرين: سنسلط الضوء على معاناة النازحين

شارك عمر كتي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات يوم أمس السبت 5 فبراير 2022 ، في ورشة عمل نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بعنوان “دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر في تحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل” بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد ومجالس رجال الأعمال بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

وثمن وزير الدولة لشؤون المهجرين “أحمد أبوخزام” في كلمة تلاها خلال الورشة جهود ودعم النازحين والمهجرين للمساهمة في تخفيف معاناتهم ، وتسليط الضوء على قضاياهم ، مشيدًا بمشاركة الخبراء والمستشارين الاقتصاديين من القطاعات الحكومية جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص ، ومجالس رجال الأعمال في ليبيا.

وخلصت الورشة إلى الخروج بعدة توصيات، وأعلن من خلالها عن 3 مبادارات منها مبادرة مشاريع رعاية صحية لثلاثة مدن في الشرق والغرب والجنوب، وغيرها من برامج بناء القدرات للعاملين من المهجرين، بدعم من القطاع الخاص.