وزارة الداخلية تبحث نزع الألغام ومخلفات الحرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الامين اليوم الأحد مع رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء استعراض سير العمل في نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحرب من قبل فرق نزع الألغام بالجهاز في عديد من المدن والمناطق للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل الوزارة مناقشة سير العمل بجهاز المباحث الجنائية والأعمال المنجزة والمهام التي قام بها الجهاز في تتبع للقضايا الجنائية من خلال التعاون مع الجهات الأمنية وكذلك القضايا العابرة للوطنية.

وناقش الاجتماع البرامج التدريبية لأعضاء ومنتسبي الجهاز للرفع من أدائهم وتطوير مستوياتهم في العديد من المجالات الأمنية المختلفة.