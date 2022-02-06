الدبيبة: الحكومة ستعلن عن مصروفاتها التفصيلية منذ استلامها

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد أن الحكومة ستعلن عن مصروفاتها التفصيلية منذ استلامها.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء أت هذه المصروفات عن كل المشاريع المنفذة في كل قطاع وفي كل مدينة وقرية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة ليعرف الليبيين أين تم صرف هذه الأموال وكيف تم الإنفاق على كل هذه المشاريع كما نفذتها وتنفذها الحكومة.

ولفت الدبيبة أن هذا الإعلان تأكيدًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه الحكومة منذ استلامها لمهامها.

وقال :”هذه الجهود التي تبذلها الحكومة دون منة من أحد ومن باب الواجب الذي يحتمه الضمير والمسؤولية، ونحن عندما قبلنا هذه الأمانة فإننا قد عاهدنا الشعب الليبي على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الأهداف والطموحات”.

وأكد رئيس الحكومة :”منذ أن قطعنا ذلك العهد على أنفسنا فإننا نعمل ليل نهار لأجل أن يكون الوعد واقعًا معاشًا والأحلام حقيقة ملموسة”.