مركز ستوكهولم للحريات: تركيا تسجن 5 صحفيين لكشفهم جانبًا من ممارستها في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن تأييد محكمة استئناف في إسطنبول أحكامًا بالسجن على 5 صحفيين على خلفية تقاريرهم عن مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا.

التقرير الذي نشره مركز “ستوكهولم للحريات” السويدي المتابع لانتهاكات حرية الأشخاص لا سيما في تركيا وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن سبتمبر من العام 2020 شهد إصدار محكمة الجنايات العليا الـ34 في إسطنبول أحكامًا بحق “باريش بهليفان” و”هوليا كيلينتش” بالسجن لـ3 سنوات و9 أشهر.

وأضاف التقرير إنه تم الحكم على “فرحات جيليك” و”أيدين كسير” و”مورات أجيرل” بـ4 سنوات و8 أشهر لكل منهم بتهمة الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن القومي والكشف عن الوثائق المتعلقة بالعمليات الاستخباراتية، فيما أيدت الغرفة الجنائية الـ3 لمحكمة العدل الإقليمية بإسطنبول هذه الأحكام.

وبين التقرير أن هؤلاء الـ5 نشروا تقارير وغردوا حول تشييع جنازة تم تنظيمها سرًا لعميل من المخابرات الوطنية التركية تم قتله خلال مهمة في ليبيا، مؤكدًا تبرئة ساحة “باريش تيرك أوغلو” من التهم إلى جانب “إرين إكينجي” موظف البلدية التي أقيمت فيها الجنازة الذي اتهم بتقديم صور للصحفيين.

وأوضح التقرير أن التهم تتركز على مقالات ومنشورات منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير من العام 2020 أن بلاده شهدت تقديم عدة “شهداء” في ليبيا فيما بينت لائحة الاتهام أن “أغيرل” هو أول من كشف هوية العميل.

وتابع التقرير: إن “أغيرل” نشر اسم العميل وصوره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأشار لتعليقات أردوغان، ناقلًا عن منظمة “مراسلون بلا حدود” قولها: إن تركيا احتلت في العام 2021 المرتبة الـ153 من بين 180 دولة في إطار المؤشر العالمي لحرية الصحافة لكونها من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين.

ترجمة المرصد – خاص

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