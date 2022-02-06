القطاع الخاص يطرح 3 مبادرات لدعم المهجرين

أعلن مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عن 3 مبادرات، منها مبادرة مشاريع رعاية صحية لثلاثة مدن في الشرق والغرب والجنوب، وبرامج لبناء القدرات للعاملين من المهجرين، بدعم من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بعنوان “دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر في تحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل”، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد، ومجالس رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

من جانبه ثمّن وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام في كلمة تلاها خلال الورشة، الجهود المبذولة لدعم النازحين والمهجرين للمساهمة في تخفيف معاناتهم، وتسليط الضوء على قضاياهم، مشيدًا بمشاركة الخبراء والمستشارين الاقتصاديين من القطاعات الحكومية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، ومجالس رجال الأعمال في ليبيا.

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