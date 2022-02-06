لجنة وضع الأطر القانونية تستعرض قانون المصالحة الوطنية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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استعرضت لجنة وضع الأطر القانونية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية. التي تحقق العدالة الانتقالية.

في حين شدد المجتعمون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية. وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة. وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية. تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.

في حين يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور المختصين في المجال القانوني. وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.

وفي شأن أخر التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

في حين أكد المنفي خلال اللقاء، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني. من خلال الدعم السياسي المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر الاتحاد الأفريقي، مع رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، تنسيق المواقف بين البلدين الجارين في مداولات القمة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن والسلام.