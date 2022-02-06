تعرض أحد المواقع الاثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الاثرية “النصفية”

تعرض أحد المواقع الاثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الاثرية و القديمة” النصفيه” دون رؤوس، والتي وضعت امام مبنى مراقبة الاثار و الذي يخضع للصيانة خلال هذة الفترة.

و تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تبين الواقعة، و التي لقت استياء واسعًا بين اهالي المدينة و تظهر الاعتداء ، عن طريق اسقاط التماثيل بطريقة متعمدة.

وعلى الفور تواجدت مديرية أمن شحات في موقع الاعتداء و بحضور عدد من موظفين التابعين للمراقبة الآثار و فتح تحقيق في هذة الحادثة.