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تعرض أحد المواقع الاثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الاثرية “النصفية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تعرض أحد المواقع الاثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الاثرية و القديمة” النصفيه” دون رؤوس، والتي وضعت امام مبنى مراقبة الاثار و الذي يخضع للصيانة خلال هذة الفترة.

و تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تبين الواقعة، و التي لقت استياء واسعًا بين اهالي المدينة و تظهر  الاعتداء ، عن طريق اسقاط التماثيل بطريقة متعمدة.

 وعلى الفور تواجدت  مديرية أمن شحات في موقع الاعتداء و بحضور عدد من موظفين التابعين للمراقبة الآثار و فتح تحقيق في هذة الحادثة.

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قناة ليبيا الحدث

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