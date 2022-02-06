القنيدي: جلسة النواب في طرابلس غير رسمية

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس النواب سالم القنيدي إن اجتماع مجلس النواب اليوم الأحد في طرابلس غير رسمي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الغرض من الاجتماع توحيد الآراء بشأن اختيار رئيس الحكومة في جلسة غدا وسبل دعم إجراء الانتخابات في أقرب فرصة.

وذكر أن أمر تغيير الحكومة بات واقعا بعد أن طرحته رئاسة المجلس في الجلسة الماضية، موضحًا أن باب الترشح يقفل اليوم، لتفرز الملفات وتعرض غدا مع الاستماع للمترشحين وبرامجهم

وشدد القنيدي على ضرورة مناقشة مسألة تولي الحكومة الجديدة لأن هناك أسماء بدأت تطرح وتفرض من أطراف بعينها.

وأوضح أن المجلس الرئاسي والحكومة اختيروا في قائمة واحدة من الملتقى السياسي، ولذلك في اعتقادي أن الحكومة لن تسلم ببساطة، لأن المجلس الرئاسي باقٍ ولا يوجد عليه أي مآخذ.

وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة هي التوافق بين الأطراف السياسية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس دستورية بدلا من دخول في نفق آخر.