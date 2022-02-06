المرعاش: مسارعة الدبيبة لتحريك الميليشيات رسالة إلى البرلمان بأنه لن يسلم السلطة بسهولة

ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن تكون أحداث طرابلس الأخيرة، بداية مواجهات عنيفة بين مليشيات موالية لعبدالحميد الدبيبة وأخرى تسعى لإزاحته من المشهد.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس السبت، رأى أن ما وصفه بـ”مسارعة” الدبيبة لتحريك تلك المليشيات رسالة إلى البرلمان بأنه لن يسلم السلطة بسهولة في طرابلس، قائلاً إن الدبيبة لن يكون قادرًا على المواجهة العسكرية، خصوصًا أن جزءًا من مليشيات طرابلس غير المؤدلجين ليست معه وسوف تتحالف مع مليشيات أخرى من مصراتة.

وتوقع المرعاش أن يكون انتقال وتسليم السلطة غير سلس، لكنه حتمي، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة لن تصمد، خاصة أنها تحالف بين مليشيات تعمل على الارتزاق ولمن يدفع لها أكثر وأخرى متطرفة يمكن أن تغير مواقفها حسب أوامر من يقودها، عندما تشعر بأنها معركة خاسرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية