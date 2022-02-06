الزغيد: النواب سيختارون من يتولى منصب رئيس الوزراء

أوضح عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أنه سيتم بحث ملفات المتقدمين ومشروعهم لرئاسة الحكومة وسيتم الاستماع لهم، وهم: فتحي باشا آغا وأحمد معيتيق ومروان عميش، لافتا إلى أنه قد تكون هناك أسماء أخرى.

وبين الزغيد أن مجلس النواب سيختار من بينهم شخصا يتولى منصب رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بمهامه لإرضاء المواطنين أولا ومجلس النواب ثانيا.

كما بين أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مقرها سرت، وهي من تقوم بتأمين الحكومة.

وأكد أيضا أنه يفترض أن يكون رئيس الحكومة الجديد قوي ولديه سيطرة، وقادر أن يعمل ويتعامل مع الجماعات المسلحة، داعيا الحكومة الجديدة لأن تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا.

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