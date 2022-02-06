الدبيبة يُفعل لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

الإعلان جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة طرابلس حيث عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه الأول لسنة 2022 وذلك برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

في حين أعلن المكت الاعلامي للدبيبة مناقشة عدد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين.

يذكر أن اللائحة المشار إليها كان قد أصدرها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج ي أغسطس العام 2019. حيث نص قرار إصدارها على أن يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يعد وفقًا للتصنيف المهني للمرفق ولمعدات الأداء العالمية. مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق، ويعتمد الملاك من الجهات المختصة بناء على عرض القطاع المختص.

وفي سياق متصل أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. اليوم الأحد عن صرف المليار الأول للعام الحالي 2022 والخاص بمشروع تسيير الزواج.

في حين أضاف الدبيبة. خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس أن هذا المليار يعد المليار الثالث في هذا المشروع.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه تم صرف المليارين الآخرين في العام 2021.

في حين قال الدبيبة :”نعلم جميعًا أن هذا المشروع أدخل الفرح والسرور في بيوت ليبية كثيرة وأنعش الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية وبث السعادة وعمت الأفراح”.