فضيل الأمين: مجلس النواب وحده مسؤول عن تحديد موعد الانتخابات

رأى المترشح الرئاسي فضيل الأمين، أن الاستحقاق الانتخابي أهم استحقاق وطني يجب أن نُصر عليه، لأنه أصبح أمر مصيري للبلاد.

وقال الأمين في تصريحات صحفية له: “الشعب قرر أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية وأن يعود الأمر له، باستلامه وتسجيله لبطاقاته الانتخابية، بعد سنوات من الصراعات والصفقات والمساومات، وقرار الشعب لا يمكن التراجع عنه ولا يمكن أن نسمح أن يتم العبث به”.

وأضاف “الإصرار على الانتخابات الرئاسية بات واضحًا لإنهاء الصفقات ونفصل بين السلطات التي تُحدث الصفقات والابتزازات والعرقلة، فليبيا لا تعاني من فراغ دستوري إطلاقا، فالإعلان الدستوري يعمل في البلاد وأساس العمل القانوني والدستوري”.

وتابع “الانتخابات في 2012 و 2014 قامت على الإعلان الدستوري، وكل البرلمانات والقرارات الرسمية تعتمد على الإعلان الدستوري، يجب أن نجلس جميعًا في تحشيد وتقوية الدعم المستمر للانتخابات، بدلاً من العودة إلى الإحباط والعرقلة وهو ما لن نسمح به”.

واستطرد “نرى الآن صراعات وتشاحنات كثيرة وهو ما ينذر بمخاطر، فنحن لا نريد العودة للحروب أو الصراعات، فالصندوق هو ما يفصل بيننا ويحكم بيننا، الاستحقاق الانتخابي هدف ووسيلة لأن يقول الشعب كلمته ويحاسب الأجسام محاسبة إجرائية وقانونية ودستورية”.

واستكمل “الانتخابات تعتبر هدف انتقالي سيخرجنا من هذا الواقع الذي استمرينا فيه حتى الآن، ولابد أن نعمل أن يتم تحديد موعد للانتخابات، ولقد فشلنا في الفترة الماضية أن نعقد الانتخابات بوقتها”.

وواصل “فشل الانتخابات له أسباب متعددة كان يجب أن يتم حلها في الوقت المحدد لذلك، ويجب تحديد موعد انتخابات حقيقي لا يُثبط همم الناخبين، فمجلس النواب المسؤول عن تحديد موعد الانتخابات، وهو أمر يرتبط به كل الإجراءات الانتخابية الأخرى”.