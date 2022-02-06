العباني: انفلات الأمن سببه مجلس الأمن بإسقاطه النظام بقوة السلاح

قال النائب محمد عامر العباني، إن إنفلات الأمن وزعزعة الإستقرار في ليبيا كان سببه مجلس الأمن الذي أسقط النظام السياسي باستخدام قوة السلاح، ليستمر الإنفلات الأمني بسبب الإنتشار المفرط للسلاح، وتكوين الجماعات المسلحة بدعم من بعض الدول كقطر مثلا، مما اتاح فرصة إنتشار التيارات الإرهابية والإسلامية، والتغول في مفاصل الدولة، وإحكام قبضتها على بعض المناطق والمدن، ومما زاد الطين بلة تدخل القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة على الأرض.

أضاف العباني في تدوينة على فيسبوك: “إعادة ضبط إيقاع الأمن والإستقرار ليس بعزير إن صدقت النوايا. ولعلّ الفرصة كانت مواتية، لو أُجريت الإنتخابات، باعتبار أن ما يدور في ليبيا هو صراع على الثروة ونهب المال العام، وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة”.