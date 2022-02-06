بوقعيقيص: مشروع الهيئة التأسيسية للدستور ليس نهائيًا وليس جاهزًا للاستفتاء عليه

اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن مشروع الهيئة التأسيسية للدستور ليس نهائيًا، وليس جاهزًا للاستفتاء عليه.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه وفقًا لما سيأتي ذكره ما زال مطروح لتقييم مجلس النواب ومجلس الدولة وإبداء ملاحظاتهما عليه، وبالتالي فاللجنة القانونية التي سيسميها مجلس النواب لإبداء الملاحظات وتعديل النصوص الخلافية في محلها وتوافق صحيح المسار الدستوري، ويجب ألا يشارك فيها أعضاء من الهيئة التأسيسية وهذا سنده المادة 51 من إتفاق الصخيرات.

وأوضحت أن هذه المادة تنص على أنه (تقوم الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة الدستور فور الأنتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور).

وأضافت: “لقد كانت هذه المادة نصب أعيننا في لجنة الـ 75 عندما وضعنا النص الخاص بتعديل المسودة والذي يتبناه اليوم مجلس النواب، مع ملاحظة عدم الالتفات للميعاد المضروب شأن كل المواعيد، وبالتالي فقول البعض أن عمل هيئة الدستور لامعقب عليه إلا الله قول غير سديد ووهم إستباقي لذر الرماد في العيون”.