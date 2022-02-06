المشري: لدينا ملاحظات على الحكومة سواء سياسيًا أو الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالفساد

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إنهم وافقوا من ناحية المبدأ على موضوع تغيير الحكومة رغم أنه ليس أولوية بالنسبة لمجلس الدولة.

وأضاف المشري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، “لدينا ملاحظات على الحكومة سواء سياسيًا أو الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالفساد، ومجلس الدولة مُصر على اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب إلى تغيير السلطة التنفيذية”.

وتاب: “نأمل أن يتم التصويت على الخارطة في مجلس النواب لينطلق مسارا الدستور وتغيير الحكومة”.

وأشار إلى أنه من المفترض له زيارة مدينة طبرق اليوم بعد جهود نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في ترتيبها، لكن مجلس الدولة ارتأى تأجيل الزيارة لحين ظهور بوادر طيبة من مجلس النواب.

وكشف المشري عن لقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في اجتماع غير علني وغير رسمي في المغرب، مردفا: “سنستمر في تواصلاتنا مع مجلس النواب، لكن هذه اللقاءات ستكون في ليبيا مع شكرنا الوافي لكل من ساعدنا خاصة المغرب”.

ودعا للتوافق على خارطة الطريق في جلسة الغد والاهتمام بالمسار الدستوري قبل المسار التنفيذي.

وقال المشري أن النظام السابق أدى لتخلف ليبيا 200 عام، ولن يعود مطلقًا، وأن ثورة 17 فبراير أتت لتنهي النظام السابق، ولكن أيًا ما كان فله حقوق ويجب أن يأخذها.

وواصل: “موقفنا من النظام السابق موقف صارم، ولن يعود مثله مثل حكم العسكر، ومثل موقفنا من حكم العائلة في ليبيا”.