«بن سعد»: العمل بالدستور بعد الاستفتاء عليه لا يمكن تحقيقه قبل سنتين

قال عضو ملتقى الحوار السياسي لميس بن سعد، إن الانتخابات هي الأمل أو الوسيلة التي تجدد الشرعية، وتسهم في الاستقرار الدائم للبلاد.

وأضافت بن سعد، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى أطراف العملية الانتخابية:” من الضروري النظر إلى طموحات وآمال الشعب الليبي في تغيير المشهد السياسي عبر الانتخابات.

ولفتت إلى أن المبعوث الأممي السابق يان كوبيش كان سببا في إخفاق ملتقى الحوار السياسي وتحجيم دوره، وعدم متابعة خارطة الطريق .

وتابعت:” لا يمكنني الجزم، حتى بعد مجيء المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بوجود دور لملتقى الحوار السياسي من جديد”

وشددت إلى أن العمل بالدستور بعد الاستفتاء عليه، أمر لا يمكن تحقيقه قبل سنتين على أقل تقدير.

وأشارت إلى أنه من الجيد أن يتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات.

وأكدت إن حدث ضغط شعبي فسيتفق مجلسا النواب والدولة على خارطة طريق للانتخابات.