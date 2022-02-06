العباني يؤكد لـ اللافي حرص هيئة الأوقاف على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد أحميدة العباني، حرص الهيئة على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وذلك من خلال الإدارات المختصة، وعبر أئمة المساجد والوعاظ، للحث على المصالحة من خلال الخطاب الديني، الذي ينبذ الفرقة، ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، لضمان أمن واستقرار ليبيا.

جاء تأكيد العباني خلال اجتماعه، صباح اليوم الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اجتماع اللافي والعباني تركز حول مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا، والدور المحوري للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الجانب، من خلال منابر المساجد والوعاظ.

– اللافي يؤكد استمرار العمل على وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة

– اللافي يأمل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الشاملة

– تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب

وترأس اللافي اليوم اجتماع اللجنة المكلفة بوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية، والذي أكد خلاله نائب رئيس المجلس الرئاسي استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.