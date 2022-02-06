المشري يشترط التوافق على القاعدة الدستورية قبل تغيير الحكومة

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تغيير الحكومة الحالية دون التوافق حول القاعدة الدستورية، مؤكداً أن اتجاه مجلس النواب لتغيير السلطة التنفيذية بشكل منفرد سيجعل منها حكومة ميتة، وسيرجع البلاد للانقسام السياسي ، لافتاً إلى أنها لن تعمل في طرابلس.

وأكد المشري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي التوافق على القاعدة الدستورية، وليس تغيير الحكومة التي لاتعد أولوية وفق قوله، مشيراً إلى أن الايجابيات في العلاقة مع مجلس النواب تظهر في اللقاءات، والاجتماعات الفردية.

ودعا المشري مجلس النواب، إلى اعتماد خارطة الطريق المتفق عليها والتي توضح موعد إجراء الانتخابات، مشدداً على الاستمرار في إتجاه الوصول إلى الاستفتاء على الدستور، أو تعديله، بتشكيل لجنة، أو إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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