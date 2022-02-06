طبرق تبحث فتح خط بحري مع اليونان – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، مع السفير اليوناني في ليبيا، اويانيس ستماتيكوس، فتح خط بحري بين بلدية طبرق واليونان، باعتبارها أقرب دولة أوروبية تبعد 300 كيلو متر عن المدينة.

كما دعا بوالخطابية خلال الاجتماع إلى عودة الشركات اليونانية إلى طبرق للمشاركة في إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه.

وناقش بوالخطابية مع السفير اليوناني فتح البعثات الدراسية للطلبة الليبيين في الجامعات اليونانية.

وأثنى عميد بلدية طبرق على شركة ميتكا اليونانية المنفذة لمشروع المحطة الغازية في طبرق. لافتا أنها من أفضل الشركات المنفذة للمشروع الحيوي الهام. معتبرا إياها النواة الأولى لحضور الشركات اليونانية في طبرق.

وطالب بوالخطابية بضرورة فتح مكتب للسفارة اليونانية في طبرق بتقديم التأشيرة اليونانية أسوة بمكتب السفارة الإيطالية.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية طبرق حضره القنصل اليوناني في بنغازي. اتشيليس باكنياس، حيث بحث الاجتماع سبل التعاون بين بلدية طبرق واليونان.