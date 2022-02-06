تخريج دورة ضباط مواقع مدفعية الرابعة بمدرسة المدفعية والصواريخ بالرجمة

العنوان-الرجمة

شهدت مدرسة المدفعية والصواريخ بمنطقة الرجمة، اليوم الأحد، تخريج الدورة الرابعة لضباط المواقع المدفعية.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة يأتي ذلك تنفيذاً للخطة التدريبية للرفع من كفاءة القوات المسلحة التي يؤكد على أهميتها ويتابعها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وحضر مراسم تخريج الدفعة المفتش العام العسكري ورئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان الدفاع الجوي وآمر الكلية العسكرية ومدير إدارة التدريب ومدير إدارة المدفعية والصواريخ ومعاون المفتش العسكري العام وآمر مدرسة التوجيه المعنوي وآمر مدرسة المدفعية والصواريخ.

وتم في ختام الحفل تكريم الضباط المتفوقين في الدورة الحاصلين على التراتيب الأولى ومنحهم شاهدات التقدير لمجهوداتهم خلال الدورة لحثهم على بذل المزيد.

وقام مدير إدارة المدفعية والصواريخ بتقديم درع للقائد العام للقوات المسلحة ودرع لرئيس الأركان العامة بمناسبة تخرج ضباط مواقع المدفعية الرابعة.