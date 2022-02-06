حكومة الوحدة تخصص ملياراً ثالثاً لمنحة الزواج

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، عن صرف مليار ثالث لصالح مشروع منحة الزواج.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة لـ2022، حيثُ أكد الدبيبة تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة، إضافة لبحث ومناقشة عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والخدمية المتعلقة بالمواطنين.

ووجّه الدبيبة في وقت سابق مراسلةً بقرار مجلس الوزراء تخصيص مليار دينار إضافي، لدعم صندوق تيسير الزواج، ليستحوذ الصندوق بذلك على ثلاثة مليارات دينار، منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي

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