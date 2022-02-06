نورلاند يلتقي في مرزق وفودا من التبو والأهالي

التقى السفير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند وفودا من التبو والأهالي في مرزق منوها إلى الحاجة إلى مبادرات الوساطة المحلية من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا مؤكدا أن استقرار فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية بعد سنوات الصراع.

وتطرق نورلاند لمبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، عادا أنها أطلقت عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا، مؤكدا أن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة، هم مثال على كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعب ليبيا

يذكر أن نورلاند كان قد التقى في أوكتوبر الماضي رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور في تونس وتباحثا حول إجراء الانتخابات الليبية التي قال السفير الأميركي إنها التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب وفي جميع أنحاء ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا