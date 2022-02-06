رئيس هيئة الأوقاف: سنستخدم المساجد في الدعوة للمصالحة الوطنية 

عقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعا اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد احميدة العباني.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع تركز حول مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا، والدور المحوري للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الجانب، من خلال منابر المساجد والوعاظ.

وأكد العباني حرص الهيئة على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من خلال الإدارات المختصة، وعبر أئمة المساجد والوعاظ، للحث على المصالحة من خلال الخطاب الديني، الذي ينبذ الفرقة، ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، لضمان أمن واستقرار ليبيا.