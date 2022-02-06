بلدية طبرق تحذر المتاجرين في أسطوانات غاز الطهي

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، كل من يتاجر في أسطوانات غاز الطهي من المواطنين أو أصحاب المستودعات من أنه سيُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ثمن أسطوانة غاز الطهي وصل إلى 25 دينارًا بدلًا من 3 دنانير كما حددتها الدولة، من قبل المتاجرة والسمسرة في هذه السلعة المدعومة من الدولة، معتبرًا أن «هذا الأمر زاد عن حده» متوعدًا المخالفين بإقفال مستودعاتهم.

وطالب بوالخطابية المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات في بيع أسطوانات الغاز أو ارتفاع أسعارها أو حجبها بأي طريقة مخالفة، مؤكدًا أنه «سيتم إغلاق أي موزع غاز مخالف وإلغاء حصته من شركة البريقة والإبلاغ لدى إدارة الشكاوى بالبلدية».