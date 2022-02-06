اللافي يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف دور المساجد في الدعوة للمصالحة الوطنية

العنوان-طرابلس

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد احميدة العباني، مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي عبر صفحته بـ فيسبوك بحث الاجتماع أيضا الدور المحوري للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الجانب، من خلال منابر المساجد والوعاظ.

وأكد العباني حرص الهيئة على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من خلال الإدارات المختصة، وعبر أئمة المساجد والوعاظ، للحث على المصالحة من خلال الخطاب الديني، الذي ينبذ الفرقة، ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، لضمان أمن واستقرار ليبيا.