ضبط سوري متورط في عمليات تجارة نحاس الكوابل الكهربائية بطرابلس

تمكن أفراد قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، من ضبط شخص سوري الجنسية يدعى أبو خلف السوري، أحد تجار نحاس الكوابل الكهربائية، من خلال كمين وصفته بالمحكم.

وجاءت عملية الضبط، بعد مداهمة جرت خلال الأيام الماضية لمواقع خردة معدة لتجارة نحاس الكوابل، في سيدي سليم، وشارع الأسلاك بالعاصمة طرابلس.

وأضافت القوة بأن المتورط حاول أثناء التحقيق معه رشوة معاون آمر القوة بمبلغ مالي يقدر بمليون ونصف دينار إضافة إلى عرضه الدخول معه في شراكة وتوفير حماية له مقابل 100 ألف دينار شهريا.

ولفتت القوة إلى أنه بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم إعداد كمين واستلام الجزء الأول من المبلغ، وقيمته 100 ألف دولار و380 ألف دينار ليبي، حيث قبض على شقيقه الذي قام بإحضار المبلغ، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما للنيابة فيما بعد لاستكمال التحقيقات رغم الضغوطات والمساومات التي أعقبت عملية الضبط، حسب ما نقله موقع قوة دعم المديريات على منصة فيسبوك.

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