تتويج ليبي في مسابقة عالمية لشركة ‘هواوي’

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2022

نجح الفريق الليبي المشارك في المسابقة العالمية التي نظمتها شركة هواوي الصينية في مجال تقنية المعلومات، في الحصول على المركز الثالث من خلال مشروعهم Binary brains للاطفال الخذج

وقد شاركت في المسابقة أكثر من 117 دولة، حيث تنافست ليبيا في المرحلة النهائية مع تايلاند التي حصلت على الترتيب الأول، وفيتنام التي حصلت على الترتيب الثاني.

وقد تكون الفريق الليبي من الأسماء التالية ومن الجامعات الليبية المختلفة:

1. أروى فتحي البلالي – الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية.

2. حمزة بشير أبو شهيوة – جامعة طرابلس.

3. عبد الحكيم محمد أبو غالية – جامعة سرت.

4. أمنه عبد الواحد الحاسي – جامعة بنغازي.

5. عز الدين سعيد حسين – جامعة طبرق .

6. عبد الله فوزي هب الريح – جامعة مصراتة.

7. محمد إبراهيم الفقي – جامعة الزاوية.

8. زكريا مفتاح عبد القادر – جامعة النجم الساطع.

9. فرج خالد عبد الكريم – جامعة عمر المختار.

10. مهدي حسن عبد الجليل – جامعة سبها

11. عبد الحميد حسن أبوزقية – جامعة المرقب.

12. إمحمد كمال بالحاج – جامعة صبراتة.