الطبلقي: وجود الفساد المالي والإداري أسباب كافية لتغيير حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن وجود الفساد المالي والإداري أسباب كافية لتغيير حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد انفاقها 86 مليارًا دون أي تغيير أو تحسين للوضع الصحي في البلاد أو لمجال التعليم أو أزمة الكهرباء والبنية التحتية.

الطبلقي أضافت خلال مداخلة عبر برنامج “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: “أعضاء مجلس النواب الذين تولوا مناصب في حكومة الدبيبة سمعنا في الجلسة أن عقيلة صالح أصدر قرارات وتعليمات بضرورة اسقاط عضويتهم وطلب من المقرر ذلك”.

وأردفت: “من يبقى مع الدبيبة عدد من النواب اغلبهم من المنطقة الغربية جلهم وفيه من المنطقة الشرقية والجنوبية، ممكن استفادوا لمناطقهم لكن الأغلب لم يستفيد خاصة المنطقة الشرقية، الحكومة ماذا فعلت؟ أعطت 20 ألفًا للشباب، الناس التي لديها شقق حاولوا استخدامهم مصاريف للفرح لكن الذي لا يملك شقة ولا عمل أصبح لديه مشاكل، هناك فساد مالي وإداري لن يتم تغيير الحكومة من أجله، إجراء الانتخابات ما زال بعيدًا وليس أقل من سنة حسب وجهة نظري”.

وعلقت على دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لبعض النواب للالتقاء في طرابلس قائلةً: “شخصيًا متواجدة في بنغازي ولست في طرابلس، ولو كنت في العاصمة لكنت حضرت حتى أرى ما الموضوع، ولكن أتمنى من النويري ألا تكون عملية شق صف أو انقسامًا، بل للم الشمل وإيجاد حل مناسب للوضع المزري، لو مجلس النواب لم يتخذ خطوات جريئة لحل الأزمة”.

أما حول مبادرة النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني فأشارت إلى أنها جاءت متأخرة ولو تم طرحها من البداية لكان ممكنًا مناقشتها، لكن تم فتح باب الترشيح وتسليم الملفات حينها.

واختتمت حديثها: “جلسة الثلاثاء ستكون حاسمة وفيها مرشحون سيعرضون رؤيتهم يوم الإثنين ويتم التصويت على أفضلهم يوم الثلاثاء، ونتمنى ممن سيتولى منصب رئيس الوزراء أن يبسط سيطرته على كافة تراب الوطن ويحسن الخدمات ويهتم بالتعليم والصحة والخدمات وهذا ما نحتاجه”.

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