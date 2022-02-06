“اللافي” يستعرض “قانون المصالحة” مع لجنة “وضع الأطر”

أكد عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، “التي تحقق العدالة”-حسب وصفه.

جاء تصريح “اللافي” ضمن استعراضه مع لجنة وضع الأطر القانونية بالمجلس الرئاسي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية، أثناء اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، بحضور “امحمد شعيب”، ومختصين في المجال القانوني، بمشاركة أساتذة قانونيين عبر النت- وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية وينبذ خطاب الكراهية ومساهمته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة.

وخلص اجتماع اللجنة إلى التأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

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