العرفي: عندما أتى الدبيبة وضع له تاريخ محدد لإجراء الانتخابات وهو لم يلتزم به

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أنه من حق النائب الأول رئيس مجلس النواب، فوزي النويري عقد جلسة تشاورية لتوحيد الرأي وكلمتهم أثناء وجودهم في مجلس النواب، لكن لا يحق لهم أن يعقدوا جلسة رسمية خاصة في وجود رئيس مجلس النواب وإعلانه أنه في حالة انعقاد دائم، بحسب قوله.

العرفي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “الجلسة التشاورية شيء إيجابي لتوحيد الرأي والكلمة وكان من باب أولى أن يتم عقدها تحت قبة المجلس في طبرق، كنت أعتقد في البداية أنها جلسة رسمية ستعيد الانقسام من جديد”.

وأردف بقوله “هناك أعضاء كثر من المنطقة الغربية لم يحضروا جلسة مجلس النواب السابقة ظنا منهم أن الحكومة ستتغير وأنهم يصطفون بجوار الحكومة، وتكرار التجربة والدخول في نفس النتائج فشل، فالانتخابات البرلمانية ماذا ستنتج لنا من دون الرئاسية”.

وهاجم العرفي رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة الدبيبة بقوله “عندما أتى الدبيبة وضع له تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، وهو لم يلتزم بالوصول إلى هذا التاريخ”.

ومضى في هجومه قائلا “الدبيبة أول من خرق القوانين الانتخابية، ولا نريد أن إسقاط الحكومة بل نريد تثبيت تواريخ محددة للانتخابات بحكومة قادرة على إجرائها، ونريد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات، ونريد شريك حقيقي في البلاد، ولا يستطيع الدبيبة رفض تسليم الحكومة”.

واستدرك قائلا “هناك تشكيلات مسلحة تأتمر بأمر الدبيبة حركها في توقيتات محددة لإفشال الانتخابات، والدبيبة ليس في باله تسليم السلطة ويضع خطط ليستمر 3 سنوات قادمة”.

وانتقل بالحديث عن المترشحين لرئاسة الحكومة بقوله “أي مترشح لرئاسة الحكومة لن يلتزم بتفكيك أسلحة التشكيلات المسلحة أو كل من يحمل السلاح خارج السلطة لن نقبل به، ويجب أن يتمكن أي رئيس حكومة ببسط سيطرته على كامل التراب الليبي لن ننتخبه أي كان من يكون”.

وأتم بقوله “دون ذلك سنقع في نفس مشكلة حكومة الدبيبة، ونتمنى أن يغلب الدبيبة مصلحة ليبيا على مصالحه الشخصية”.