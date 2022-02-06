السفير الليبي بالأردن يلتقي المرضى الليبيين ويتعهد بالتواصل مع الحكومة لتسوية ملفهم  

العنوان-عمان

التقى سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالباسط عبدالقادر البدري، اليوم الأحد، بعدد من المواطنين الليبيين الذين يعانون من أمراض القلب والأورام والكلى وتأخر الإنجاب.

وأوضحت سفارة دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية في بيان لها عبر فيسبوك أن السفير قام بإيضاح آلية الإجراءات المتبعة بكل شفافية وما تبذله السفارة لمعالجة هذا الملف بمراسلات عدة للحكومة والوزراء المعنين لحل أزمة المرضى.

وأشارت السفارة أن التواصل مستمر لإيجاد تسوية عاجلة وسريعة، لافتة إلى أنه لم يتم تحويل أية مخصصات مالية لغرض العلاج أو خاصة بالديون المتراكمة للمستشفيات.

مشيرة أنه تم مخاطبة جهات الاختصاص بدولة ليبيا بعدة مراسلات لاستباق حل هذه المختنقات قبل حدوثها.

وطمأنت السفارة المواطنين الليبيين المتواجدين بالمملكة الاردنية الهاشمية لغرض العلاج أن الاتصالات مع الحكومة لازالت مستمرة للوصول لتسوية جادة وإيجاد حل سريع وإيجابي لهذا الملف.