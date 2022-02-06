النويري يؤكد على ضرورة البدء بالمسار الدستوري أولاً

قال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن المرحلة الحالية حساسة خصوصاً في ظل انشغال العالم بقضايا أخرى وعجز مجلس الأمن عن تسمية مبعوث خاص في ليبيا، ما يفرض على الليبيين أن يلتأموا تمثيلاً في مجلس النواب من أجل الوصول لخارطة طريق تتضمن حلولاً لكافة الأزمات والمسارات وفي مقدمتها المسار الدستوري، والذي من شأنه أن يوصل للانتخابات، حسب تعبيره.

وذكر النويري في تصريحات له عقب الجلسة التي جرت اليوم في طرابلس بحضور 48 نائباً، أن الهدف من الجلسة كان تعزيز الثقة والتواصل بين أعضاء مجلس النواب وليس بهدف خلق الانقسام بينهم.

وأكد النويري أن ليبيا لن تستقر دون الاتفاق على مدد واضحة أولها تاريخ محدد للانتخابات، مشيراً إلى أن الظروف مهيأة حالياً لذلك، وأن الأمر ليس مجرد رفض أو قبول للسلطة التنفيذية، بل هو مسألة قاعدة دستورية تكون المدخل لحل كافة القضايا العالقة.

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