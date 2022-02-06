القنيدي: اجتماع النواب في طرابلس لتوحيد الآراء لاختيار رئيس الحكومة الجديد

أكد النائب سالم القنيدي أن اجتماع مجلس النواب اليوم بطرابلس غير رسمي، وأن الغرض منه توحيد الآراء لاختيار رئيس الحكومة وسبل دعم إجراء الانتخابات في أقرب فرصة.

وأضاف القنيدي أن أمر تغيير الحكومة بات واقعا بعد أن طرحته رئاسة المجلس في الجلسة الماضية، موضحا أن باب الترشح يقفل اليوم، لتفرز الملفات وتعرض غدا مع الاستماع للمترشحين وبرامجهم.

وشدد القنيدي على ضرورة مناقشة مسألة تولي الحكومة الجديدة لأن هناك أسماء بدأت تطرح وتفرض من أطراف بعينها، موضحا أن المجلس الرئاسي والحكومة اختيرا في قائمة واحدة من الملتقى السياسي؛ لذا فإن الحكومة لن تسلم ببساطة، لأن المجلس الرئاسي باق ولا مآخذ عليه، مؤكدا أن الأولوية في هذه المرحلة هي التوافق بين الأطراف السياسية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس دستورية، بدلا من الدخول في نفق آخر.

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