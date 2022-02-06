النويري: اجتماع النواب بطرابلس لتعزيز الثقة والتواصل وليس بهدف خلق الانقسام

قال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن المرحلة الحالية حساسة خصوصاً في ظل انشغال العالم بقضايا أخرى وعجز مجلس الأمن عن تسمية مبعوث خاص في ليبيا.

وأضاف النويري، في تصريحات له عقب الجلسة التي جرت اليوم الأحد في طرابلس بحضور 48 نائباً، أن الأمر الذي يفرض على الليبيين أن ينتظروا تمثيلاً في مجلس النواب من أجل الوصول لخارطة طريق تتضمن حلولاً لكافة الأزمات والمسارات وفي مقدمتها المسار الدستوري، والذي من شأنه أن يوصل للانتخابات، حسب تعبيره.

ولفت النويري، أن الهدف من الجلسة كان تعزيز الثقة والتواصل بين أعضاء مجلس النواب وليس بهدف خلق الانقسام بينهم.

وأكد النويري، أن ليبيا لن تستقر دون الاتفاق على مدد واضحة أولها تاريخ محدد للانتخابات.

وأشار إلى أن الظروف مهيأة حالياً لذلك، وأن الأمر ليس مجرد رفض أو قبول للسلطة التنفيذية، بل هو مسألة قاعدة دستورية تكون المدخل لحل كافة القضايا العالقة .