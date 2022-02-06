حكومة الوحدة الوطنية تعين سالم عيسى رئيسا لوكالة الأنباء الليبية

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تعيين الدكتور سالم عيسى محمد رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهذا العام لمجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وفق منشور عبر صفحة حكومة الوحدة الوطنية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن مجلس النواب أصدر قانونًا، في 16 ديسمبر الماضي، بنقل تبيعة وكالة الأنباء الليبية له.

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ونصت المادة الأولى للقانون، الذي حمل رقم 8 للعام 2021، على أن تكون الوكالة «لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتلحق بمجلس النواب، ويشار لها في القانون بكلمة الوكالة»، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس آنذاك.

وفي 21 مارس 2021، أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، قرارًا يقضي بتوحيد ودمج «وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية كما كانت عليه قبل الانقسام السياسي»، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (64) لسنة 2021.