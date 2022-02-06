الدبيبة يخصص 40 مليون يورو لإصلاح طائرة “الأفريقية” في ألمانيا

العنوان-طرابلس

خصصت حكومة الوحدة الوطنية مبلغاً قدره 40 مليون يورو، لإصلاح طائرة شركة الخطوط الأفريقية الموجودة في ألمانيا منذ عام 2016.

وأعلنت شركة لوفتهانزا تكنيك -في وقت سابق- أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطائرة ليتم بيعها من ثم في مزاد علني.

وجاء رد مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات على هذا الإعلان بأن قدم مذكرة شارحة لوزير المواصلات، التي أوصلتها بدورها إلى رئيس الحكومة.

وأشارت الشركة الليبية للخطوط الأفريقية في بيان لها بهذا الصدد إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وخُصصت الحكومة المبلغ لإصلاح الطائرة المعنية.