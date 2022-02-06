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“الرئاسي” يتابع آلية وضع حد للاعتداءات على قطاع الصحة في صبراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع آمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح النمروش وضع الخطة المثلى لتأمين كافة الجهات الخدمية خاصةً قطاع الصحة.

كما استعرض المسؤولان في اجتماع حضره برلمانيون عن مدينة صبراتة آلية التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الغربية لبسط الأمن في المدينة ومعالجة المشاكل الأمنية التي تواجهها المنطقة عموما.

حضر الاجتماع الذي احتضنه مركب تليل السياحي في صبراتة عمداء ومديرو الأمن على مستوى بلديات الساحل الغربي والحكماء والأعيان بالمنطقة واتفق المجتمعون على تشكيل غرفة أمنية لتأمين المنطقة وقرروا فصل منطقة الساحل عن الجبل على خلفية أنها منطقة مترامية الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في هذه المناطق عموماً يسعون في الآونة الأخيرة لمعالجة الخروقات الأمنية الطارئة، التي كان آخرها الاعتداء على العاملين بمستشفى صبراتة التعليمي، ما أسفر عن إغلاق المستشفى وإضراب العاملين به وامتناعهم عن تأدية أعمالهم نتيجة انعدام الأمن، بسبب وضع حد لهذه الاعتداءات.

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قناة 218 الليبية

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