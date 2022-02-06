اعتماد موعد محدد للانتخابات

أخبارليبيا 24 – متابعات

دعا ما يسمى برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى التوافق على خريطة طريق واضحة في جلسة البرلمان.يوم غد الإثنين، والاهتمام بالمسار الدستوري قبل المسار التنفيذي.

وقال المشري خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إنّ ”المجلس الأعلى للدولة وجد تجاوبا من مجلس النواب. وبدأ مساعي لإعادة الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة تماما“.

المغرب رتّب لقاءات غير رسمية

وأشار إلى أنّ المغرب رتّب لقاءات غير رسمية وغير علنية؛ ”لأننا كنا نهدف إلى أن نصل لمقترحات حلول قبل الكشف عنها للإعلام“.

وأضاف المشري: ”نأمل أن لا نُضيع ما بنينا من ثقة، وأن تذهب الجلسة القادمة للبرلمان، يوم الإثنين. في مسار اعتماد خارطة طريق توضح بشكل محدد موعد الانتخابات“.

وأوضح المشري ”أنّ المجلس الأعلى للدولة مُصرّ على ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية. وعندما توضع هذه الخريطة ويتمّ التصويت عليها في مجلس النواب ينطلق المساران، إما الاستفتاء على الدستور أو تعديل القاعدة الدستورية. وذلك تزامنا مع مسار السلطة التنفيذية ومصير الحكومة“.

مسار ميت

وحذّر المشري من أنّه ”إذا ذهب مجلس النواب في مسار السلطة التنفيذية منفردا فهذا يعني أن هذا المسار سيولد ميتا. لأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يغلب رأيه على الطرف الآخر“.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى التوافق على خريطة الطريق في جلسة الغد ثم الذهاب إلى المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

تقارب بين الأعلى البرلمان

وأشار إلى أنه كان من المفترض إجراء زيارة لوفد من المجلس الأعلى للدولة إلى مدينة طبرق، اليوم الأحد. لكنه تم تأجيلها إلى حين تقديم مؤشرات ورسائل إيجابية من البرلمان، بحسب قوله.

واعتبر المشري أنّ التقارب بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان يجد ترحيبا من المغرب الذي أبدى استعداده لاحتضان مزيد من اللقاءات.

ليبيا تسع للجميع

وأكد أن ”اللقاء في ليبيا أفضل، وأن ليبيا تتسع للجميع“. مبديًا تفاؤله بمخرجات جلسة البرلمان، يوم غد الإثنين. وقال: ”ذاهبون إلى توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض المواد والموافقة عليه ثم الانطلاق إلى مسار السلطة التنفيذية“.

وأوضح أنّ ”مطلب المجلس الأعلى للدولة كان الاستفتاء على الدستور، وإن تعذّر تجرى انتخابات برلمانية وفقا للقاعدة الدستورية. أما مسار تغيير الحكومة فلم يكن أولوية بالنسبة إلينا خلافا للبرلمان. ومع ذلك وافقنا على هذا الموضوع من حيث المبدأ، ونرى أنّ مسارنا الأهم هو المسار الدستوري“.