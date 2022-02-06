مرتبطة بداعش.. صحيفة إسبانية: الكشف عن شبكة تُمول المليشيات الإرهابية في ليبيا

وضعت الشرطة الوطنية الإسبانية، ثلاثة متهمين، تم اعتقالهم بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، تحت تصرف رئيس محكمة التعليمات المركزية في المحكمة الوطنية.

واعتقلت قوات الشرطة الوطنية، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أفراد، لمشاركتهم في تمويل الإرهاب في ليبيا، أحدهم في فالنسيا، وإثنان آخران في كل من برشلونة وجيرونا، دون الإفصاح عن جنسيات المتهمين الثلاثة، بحسب تقرير لصحيفة “يورو ويكلي نيوز” الإسبانية.

وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تعاون ضباط من كتائب المعلومات الإقليمية في سان سيباستيان وبيلباو وفالنسيا على المستوى الوطني، مع قوات من اليوروبول على المستوى الأوروبي.

وأسفر التحقيق عن كشف شبكة أعمال معقدة على مستوى دولي، تعمل في تحويل وتوفير الأموال لميليشيات إرهابية في ليبيا مرتبطة بداعش، وفقا للتقرير.