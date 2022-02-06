اللافي: نتمسك بالتركيز على الخطاب الذي يحث على المصالحة الوطنية وينبذ الكراهية

تمسك عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بضرورة استمرار العمل على وضع الأطر القانونية للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة، على حد قوله.

واستعرض “اللافي” مع لجنة وضع الأطر القانونية بالمجلس الرئاسي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية، وذلك أثناء اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور “امحمد شعيب”، ومختصين في المجال القانوني، كما شارك في الاجتماع عبر الإنترنت أساتذة قانونيين، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وشدد أعضاء اللجنة، على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية وينبذ خطاب الكراهية والمساهمه في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة.

وانتهى الاجتماع، باالتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها .