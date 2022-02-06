إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

أقفلت الوحدة النسائية بفرع جهاز الحرس البلدي في سرت، اليوم الأحد، عددًا من مراكز التجميل النسائية ومراكز الطهي للمناسبات في المدينة، وذلك خلال حملة تفتيش واسعة قام بها أعضاء الجهاز.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت العميد جمعة أمبية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إقفال مراكز التجميل النسائية ومركز الطهي للمناسبات من قبل الوحدة النسائية بالفرع سببه مخالفة اللوائح والشروط الواجب توافرها للعمل وعدم حصول أصحابها على إذن لمزاولة النشاط.

وأكد أمبية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز التجميل المخالفة وكذلك مراكز الطهي الخاصة بالمناسبات من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع سرت.